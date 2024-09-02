Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:53

Первый тренер Соболева: «В «Зените» профессиональные игроки. Не их дело, кого покупает клуб»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Первый тренер Александра Соболева Александр Горбунов прокомментировал новость о том, что российские футболисты недовольны переходом игрока в клуб.

«Не верю в то, что несколько российских футболистов не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке. Там все профессиональные футболисты. Не знаю, кому надо раздувать слухи вокруг Александра. То у него с психикой проблемы, то с раздевалкой. В «Зените» профессиональные футболисты, они должны выполнять свою работу. Это не их дело, кого покупает клуб. Соболев заиграет в «Зените», — приводит слова Горбунова «РБ Спорт».

По информации Евро-футбол.ру, подобный инцидент действительно произошел в раздевалке, но носил шуточный характер. А председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев подчеркнул, что проблем в раздевалке у команды нет.

«Зенит» объявил о переходе Соболева 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме 3+1. Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
ФК Зенит
1
0
Читайте также
Шнайдер пробилась в четвертый круг US Open
«Вайперс» может не доиграть сезон, несмотря на продажу Вяхиревой
МЧС РФ сообщило об обнаружении обломков пропавшего на Камчатке Ми-8
С Соболевым отказались сидеть рядом партнеры, Медведев грубо защитил форварда. Что происходит в «Зените»
Глава партии АдГ в Тюрингии прибыл на избирательный участок на «Ниве»
Песков заявил о начале ответа России на атаки ВСУ в приграничье
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Материалы сюжета: Соболев сменил «Спартак» на «Зенит»: из Москвы — в Санкт-Петербург
Стало известно, когда Соболев дебютирует в «Зените»
Круговой: «После каждого сезона «Зенит» покупает лучших российских футболистов, которые есть на рынке»
Титов о Соболеве в «Зените»: «Ничего страшного, его выбор. «Спартак» двигается дальше»
Гендиректор «Спартака» Малышев о переходе Соболева в «Зенит»: «Нашли вариант, который устроил обе стороны»
Семак считает, что у Соболева не возникнет никаких проблем с одноклубниками
Семак: «Я был против перехода Соболева? В телеграме много чего пишут»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя