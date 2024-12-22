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Сегодня, 19:35

Первый тренер Соболева уверен, что нападающий «Зенита» не рассматривает вариант аренды

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» поделился мнением, стоит ли форварду уходить в аренду.

«Ему не нужно никуда уходить. Все наладится. Многое решают сборы. Он не проходил сборы [с «Зенитом»]. В «Спартаке» пропускал [игры], здесь втягивался, был не готов, все это нервно. Сейчас все успокоилось, все ясно. Только работай, доказывай. Пройти сборы, набрать форму, и все будет нормально. Думаю, никто даже это не рассматривает: ни клуб, ни он сам», — сказал Горбунов «СЭ».

Соболев перешел в «Зенит» 30 августа 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года и включает в себя опцию продления на еще один сезон.

В этом сезоне 27-летний нападающий отметился двумя голами и одной результативной передачей в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

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Александр Соболев
ФК Зенит
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