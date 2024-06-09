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Сегодня, 14:33

Первый тренер Соболева — об интересе «Зенита»: «Ему не стоит бояться конкуренции»

Сергей Жуков
корреспондент
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Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к игроку красно-белых.

«Последний год Соболева в «Спартаке» был достаточно напряженный. Были моменты, что он не играл и не попадал в состав. Думаю, ему не стоит бояться конкуренции в «Зените». Она есть и в «Спартаке». Если его приглашают, значит, он нужен Семаку. «Спартак» хочет заработать на этом. Думаю, что Саша ничего не потеряет. В «Зените» у него будет возможность играть. Также говорили про Ерохина. Сначала выступал больше, потом меньше. Но он 6-кратный чемпион России, сделал себе имя и в сборной поиграл. Если его приглашают в «Зенит» и он перейдет туда, то ничего страшного в этом нет», — сказал Горбунов «СЭ».

Контракт 27-летнего нападающего с красно-белыми рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Соболева в 7,5 миллиона евро. В сезоне-2023/24 форвард 34 матча в РПЛ и Кубке России, забив 10 мячей и отдав 9 голевых передач.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
7
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