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Первый тренер Соболева: «Жалко, что снижается острота борьбы. Разницу в 8 очков от «Зенита» сложно ликвидировать»

Алина Савинова
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Александр Горбунов, первый тренер нападающего Александра Соболева, поделился мнением об игре 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал» (2:2).

— Александр Николаевич, как вам матч «Спартака» против «Урала»?

— Хуже, чем в кубках, — приводит «КП Спорт» слова Горбунова.

— А почему?

— Ну, может, «Урал» не дал развернуться, может, сами решили, что так же все легко пойдет. И два очка потеряли, и игра похуже была.

— Потеряли или отняли?

— Гол же (Соболева) не засчитали. Можно хоть что говорить... ничья, два очка потеряны. Надо было не пропускать и забивать.

— То есть, спартаковцы чуть-чуть сдали...

— Ну, может, после кубка, после этих игр таких тяжелых немножко как-то решили, что с «Уралом» будет полегче, а команда-то боевая. Жалко, что снижается острота борьбы в чемпионате, разница в 8 очков от «Зенита» — это сложнее ликвидировать.

В концовке матча между «Спартаком» и «Уралом» Мешков отменил забитый по правилам гол нападающего красно-белых Александра Соболева. После этой встречи московский клуб с 37 очками остался на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/pervyj-trener-aleksandra-soboleva-spartaku-razryv-v-8-ochkov-ot-zenita-slozhno-likvidirovat/
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