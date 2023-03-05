Первый тренер Соболева: «Жалко, что снижается острота борьбы. Разницу в 8 очков от «Зенита» сложно ликвидировать»

Сегодня, 15:54
Александр Горбунов, первый тренер нападающего Александра Соболева, поделился мнением об игре 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал» (2:2).
— Александр Николаевич, как вам матч «Спартака» против «Урала»?
— Хуже, чем в кубках, — приводит «КП Спорт» слова Горбунова.
— А почему?
— Ну, может, «Урал» не дал развернуться, может, сами решили, что так же все легко пойдет. И два очка потеряли, и игра похуже была.
— Потеряли или отняли?
— Гол же (Соболева) не засчитали. Можно хоть что говорить... ничья, два очка потеряны. Надо было не пропускать и забивать.
— То есть, спартаковцы чуть-чуть сдали...
— Ну, может, после кубка, после этих игр таких тяжелых немножко как-то решили, что с «Уралом» будет полегче, а команда-то боевая. Жалко, что снижается острота борьбы в чемпионате, разница в 8 очков от «Зенита» — это сложнее ликвидировать.
В концовке матча между «Спартаком» и «Уралом» Мешков отменил забитый по правилам гол нападающего красно-белых Александра Соболева. После этой встречи московский клуб с 37 очками остался на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России.