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19 января, 23:52

Первый тренер Сперцяна: «Краснодар» идет на первом месте в РПЛ — в этом есть заслуга Эдуарда»

Алина Савинова
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Мхитар Давидян, первый тренер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, оценил шансы футболиста перейти в европейский чемпионат этой зимой.

«Затрудняюсь оценить реальность перехода Сперцяна в Европу этой зимой. Зависит от желания Эдика и самого «Краснодара». Отпустит ли клуб его? Сейчас у них хорошая возможность стать чемпионами, а Эдик такой футболист, который может помочь команде. Я считаю, что он по уровню готов к переходу в «Ювентус», — приводит Metaratings.ru слова Давидяна.

Также он ответил на вопрос, стал ли Сперцян слабее после сорванного трансфера в «Аякс».

«Сперцян — профессионал. У него сейчас сумасшедшие условия, чтобы прогрессировать и стать сильнее, он это и делает. Команды РПЛ против «Краснодара» начали играть по-другому, уделяют внимание игре против Сперцяна, поэтому всем кажется, что он сбавил. Эдик играет на том же уровне, так же разгоняет атаки. Команда идет на первом месте — и в этом есть заслуга Сперцяна», — добавил специалист.

В этом сезоне 23-летний Сперцян провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Он выступает за основную команду «быков» с 2021 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/pervyi-trener-spercyana-krasnodar-idyot-na-pervom-meste-v-etom-est-zasluga-eduarda-325597/
Эдуард Сперцян
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ФК Краснодар
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