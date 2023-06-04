Первый тренер Тикнизяна: «После прихода Галактионова в «Локомотив» Наир сильно прибавил»

Александр Челпанов, первый тренер полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна оценил прогресс футболиста после того, как железнодорожников возглавил Михаил Галактионов.

«Наир провел очень качественный сезон. Особенно хотелось бы отметить вторую его часть. С приходом тренерского штаба во главе с Михаилом Галактионовым Наир сильно прибавил в разных аспектах. Например, в функциональном плане, повысил уровень надежности игры в обороне и шикарно смотрелся в атаке. Также увеличился диапазон действий: много атакует в штрафной площади соперника и при этом успевает возвращаться в оборону. Это говорит о высоком уровне технико-тактической подготовки.

Что касается его перехватов, в школе под моим руководством мы уделяли этому много внимания. Думаю, тоже дало свои плоды уже на более высоком уровне. Для защитника забить четыре гола и отдавать голевые передачи — великолепный результат. Прогресс налицо. Наир двигается вперед. Он задал определенную планку и ниже этого уровня уже не опускается, что очень радует!» — приводит Sport24 слова Челпанова.

В сезоне-2022/23 Тикнизян забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.