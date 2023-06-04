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Сегодня, 19:32

Первый тренер Тикнизяна: «После прихода Галактионова в «Локомотив» Наир сильно прибавил»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Челпанов, первый тренер полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна оценил прогресс футболиста после того, как железнодорожников возглавил Михаил Галактионов.

«Наир провел очень качественный сезон. Особенно хотелось бы отметить вторую его часть. С приходом тренерского штаба во главе с Михаилом Галактионовым Наир сильно прибавил в разных аспектах. Например, в функциональном плане, повысил уровень надежности игры в обороне и шикарно смотрелся в атаке. Также увеличился диапазон действий: много атакует в штрафной площади соперника и при этом успевает возвращаться в оборону. Это говорит о высоком уровне технико-тактической подготовки.
Что касается его перехватов, в школе под моим руководством мы уделяли этому много внимания. Думаю, тоже дало свои плоды уже на более высоком уровне. Для защитника забить четыре гола и отдавать голевые передачи — великолепный результат. Прогресс налицо. Наир двигается вперед. Он задал определенную планку и ниже этого уровня уже не опускается, что очень радует!» — приводит Sport24 слова Челпанова.

В сезоне-2022/23 Тикнизян забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-04-pervyy-trener-tiknizyana-posle-prikhoda-shtaba-galaktionova-v-lokomotiv-nair-silno-pribavil
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