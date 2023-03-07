Первый тренер Тикнизяна, отреагировал на решение футболиста выступать за сборную Армении

Александр Челпанов, первый тренер игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна, отреагировал на решение футболиста выступать за сборную Армении.

«На международном уровне Наир выступал за юношескую и молодежную сборные России. Ни для кого не секрет, что он ждал вызов в главную сборную, о чем я прежде неоднократно говорил. Видимо, не срослось. Возможно, под игровую модель тренера не подошел или другие причины. Потому что за весь период после окончания выступления за молодежную сборную он ни разу не попадал даже в расширенный список главной команды страны. В связи с этим Наир принял такое решение. Надо делать шаг вперед и двигаться дальше. Тикнизян очень благодарен Федерации футбола Армении за предоставленный шанс. Выступление на международной арене на высоком уровне — мечта каждого футболиста. Абсолютно с ним солидарен. Тем более, у него есть армянские корни. Это его выбор. Надеюсь, он воспользуется предоставленным шансом», — приводит слова Челпанова Sport24.

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.