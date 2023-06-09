Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:50

Первый тренер Тикнизяна считает, что Наир провел свой лучший сезон в карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Александр Челпанов, первый тренер Наира Тикнизяна, оценил игру своего воспитанника в сезоне-2022/23.

«На данный момент Наир провел свой лучший сезон. Что касается вызова в сборную, он безумно этому рад. В наших личных беседах всегда подчеркивает, что с нетерпением ждет приезда в сборную. Спросил его о том, что у него не будет перерыва на отдых, на что он ответил, что только этому рад. Ему хочется продолжать работать дальше, развиваться и постараться помочь сборной Армении добиться положительных результатов», — цитирует Челпанова Sport24.

24-летний защитник начинал свою карьеру в ЦСКА. Он перешел в «Локомотив» в 2021 году. В прошедшем сезоне Тикнизян провел 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-09-pervyy-trener-tiknizyana-na-dannyy-moment-nair-provel-svoy-luchshiy-sezon
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скелетонистка Никитина провалила Олимпиаду в Пекине из-за тяжелой болезни матери
«Он снова похож на Супермена». Что пишут в Америке о Бобровском
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малком признан лучшим игроком сезона в РПЛ по версии Transfermarkt

Дзюба отреагировал на новый слив интимных видео с его участием