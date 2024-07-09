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Сегодня, 12:12

Первый тренер Соболева: «За что осуждать трансфер в «Зенит»? Это повышение в классе»

Зарина Халимхонова
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Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о переходе форварда в «Зенит».

«За что осуждать переход Соболева в «Зенит»? Это считается повышением в классе. Он теперь должен всю жизнь сидеть и никуда не переходить? Сначала и болельщики «Зенита» будут свистеть, и «Спартака». Вспомните переход Дзюбы, Быстрова. Но это его работа. Саша тоже хочет стать чемпионом. Не похоже, что «Спартак» не ставит такую задачу. Не понимаю их трансферную политику: им не нужен 30-летний Джикия, но подходит 32-летний бразилец. Для Соболева появилась возможность расти, улучшать игровые качества. Пока есть спрос, надо пользоваться этим. А то потом будет никому не нужен. Сам Семак сказал, что ему необходим такой форвард. Значит, он на него рассчитывает, и он будет играть», — сказал Горбунов «СЭ».

Ранее сообщалось, что Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в питерский клуб за 11 миллионов евро, при этом сине-бело-голубые не готовы платить такую сумму за 27-летнего россиянина.

Александр Соболев
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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