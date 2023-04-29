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Сегодня, 21:55

Жуков: «Болельщикам «Спартака» больно смотреть на такую игру команды»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал для «СЭ» ничью красно-белых с «Ростовом» в матче 25-го тура РПЛ (1:1).

«Если описать сегодняшнюю игру одной фразой, то очень тусклая игра в исполнении «Спартака» в первом тайме. «Спартак» начинает играть только после того, как пропустит гол во всех последних матчах. Честно скажу, болельщикам «Спартака» больно смотреть на такую игру команды. Не очень понятно, что случилось. Выглядит так, как будто игроки вышли впервые на поле в таком составе. Они друг друга не понимают. С такой игрой «Спартаку» в призах не бывать, нужно кардинально игру улучшать», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с «Зенитом».

«Ростов» находится на втором месте с 50 очками. Команда в 26-м туре сыграет с «Факелом».

ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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