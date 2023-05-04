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Сегодня, 19:29

Жуков: «За исключением Промеса, легионеры «Спартака» не смотрятся как игроки высокого класса»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» высказался об игре красно-белых легионеров в весенней части сезона.

«На мой взгляд, спартаковские легионеры не смотрятся как игроки высокого класса: ни Шамар, ни Дуарте, ни Мартинс. За исключением Промеса, когда он в своей лучшей форме, все легионеры очень средние, ничуть не лучше Хлусевича, Пруцева, Литвинова и так далее. Мне кажется, что они действительно очень среднего класса. Надеялся, что Мозес поправится, потому что они с Промесом — действительно классные игроки, спору нет. Но, к сожалению, у него, видимо, еще травма по-прежнему. И другое дело, что все те же ребята очень здорово играли в первой половине сезона», — сказал Жуков «СЭ».

«Зенит» с 61 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет вторым, имея в активе 50 очков. Команда из Санкт-Петербурга может стать чемпионом страны, если обыграет «Спартак», а ростовчане потеряют очки в матче с «Факелом».

ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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