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Сегодня, 16:19

Первый заместитель председателя Госдумы считает, что Соболева больше не будет в «Спартаке»

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Первый заместитель председателя Государственной думы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков высказался об отстранении нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с основным составом.

«Я думаю, мы больше не увидим Соболева в «Спартаке». Если он хочет играть за «Зенит», то пусть! Кто ему мешает? Его уход не будет потерей для команды. Когда игрок себя так ведет, то это больше его проблемы, чем кого-либо», — цитирует Жукова Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Зенит», к переходу в который был близок форвард, не планирует увеличивать предложение по его трансферу.

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Россиянин провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 голов и сделал 32 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings
Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
4
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