Песьяков: «Пока не уверены, что «Крылья Советов» не будут бороться за выживание»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков допустил, что в этом сезоне команда может бороться за выживание в РПЛ.

«Есть ли уверенность, что не будем бороться за выживание? Пока нет. Когда эта уверенность может прийти? У нас впереди матчи с «Факелом», Махачкалой и Нижним. После этих игр вернемся к этому вопросу», — приводит «РБ Спорт» слова Песьякова.

В новом сезоне чемпионата России «Крылья Советов» проиграли все три матча и в данный момент располагаются на последнем месте турнирной таблицы.

В 1-м туре группового турнира FONBET Кубка России самарчане также уступили — махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1.