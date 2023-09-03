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Сегодня, 22:09

Песьяков мог ударом головой принести «Ростову» ничью на последних секундах матча с «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Песьяков («Ростов») бьет по воротам «Динамо».
Фото Скриншот трансляции матча
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Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков пробил по воротам «Динамо» (1:2) в концовке матча 7-го тура РПЛ.

На последних секундах 34-летний голкипер прибежал на подачу углового у ворот «Динамо». Мяч прилетел к Песьякову, но он пробил головой выше перекладины, после чего прозвучал финальный свисток.

«Динамо» набрало 14 очков и поднялось на второе место в РПЛ. «Ростов» с 7 очками идет на 11-м месте.

В следующем туре «Динамо» 15 сентября на своем поле примет «Пари НН». «Ростов» на день позже в гостях сыграет с «Балтикой».

Сергей Песьяков
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