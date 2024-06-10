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Песьяков — о сезоне в «Ростове»: «Не скажу, что много ошибался, но где-то не выручал»

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Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что у него выдался неоднозначный сезон.

«Провалили старт, с тура третьего-четвертого. Не сказал бы, что много ошибался, но где-то не выручал. Не хватило какого-то сейва, чтобы команда победила. В целом, сезон получился неровным. Но были и хорошие отрезки — начало 2024 года. Где допустил ошибки? Однозначно выездные матчи — Самара, Сочи. Да, на итоги ошибки не повлияли, там уже были пропущены три или четыре мяча, я только гвоздь вбивал... Выездной и домашний матчи со «Спартаком», игра с «Зенитом», — сказал Песьяков «РБ Спорт».

По итогам сезона-2023/24 команда Валерия Карпина заняла седьмое место в РПЛ, набрав 43 очка. Песьяков покинул «Ростов» и перешел в самарские «Крылья Советов».

Источник: РБ Спорт
Сергей Песьяков
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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