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Сегодня, 19:17

Песьяков: «Мостовой словил волну хайпа и пользуется этим»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-голкипер «Ростова» Сергей Песьяков, подписавший контракт с «Крыльями Советов», считает, что бывший игрок сборной России Александр Мостовой пользуется своей популярностью.

«Раньше все обращались к Бубнову или к Ловчеву. Они давали много эмоций, всяких фразочек. Я думаю, Мостовой словил волну хайпа, он понимает, что это востребовано, и пользуется этим», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

Ранее Мостовой в комментарии для «СЭ» допустил, что в качестве тренера может не попасть в профессиональный клуб.

Во время карьеры футболиста Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В августе 2023 года он начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Сергей Песьяков
Футбол
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