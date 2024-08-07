Песьяков отметил, что из «Крыльев Советов» много игроков ушли в «Локомотив» и «Зенит»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился мнением о необходимости усиления команды в летнее трансферное окно.

«О чем говорили в центральном круге после матча со «Спартаком»? О том, что мы в говне. Говорил не только тренер, ребята тоже высказались. Все мы понимаем, в чем надо прибавить. Осинькин говорит, что необходимо пополнение? Конечно. Давайте посмотрим на селекцию — последние два года. Половина [игроков] в «Локомотиве», половина — в «Зените», — приводит «РБ Спорт» слова Песьякова.

В новом сезоне чемпионата России «Крылья Советов» проиграли все три матча и в данный момент располагаются на последнем месте турнирной таблицы.