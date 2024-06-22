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Сегодня, 04:12

Песьяков — о комментарии «Две дырки» под их фото с женой: «Шутка топ, но говорить так про девушку — перебор»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился мнением о шутке в свой адрес и своей жены в соцсетях. Под фото пары один из пользователей написал «Две дырки».

«Если честно, то комментарий про «две дырки» был очень смешной. За чувство юмора человеку можно поставить «пятак». Но понятное дело, что, когда речь идет о твоей жене, не очень приятно. Наверное, перебор так говорить в отношении девушки, но, как говорят, у юмора нет ограничений. В целом, шутка — топ. Сказали бы так вживую? Ни разу не слышал нелицеприятные слова от болельщиков вживую. Как правило, с таким не подходят», — приводит слова Песьякова Sport24.

В летнее трансферное окно Песьяков перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента. Вратарь играл за «Ростов» с лета 2017 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-658377-pesyakov-ne-obidelsya-na-kheytera-nazvavshego-ikh-s-zhenoy-dyrkami-shutka-top-no-govorit-tak-pro-devushku-perebor
Сергей Песьяков
ФК Крылья Советов (Самара)
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