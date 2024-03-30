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30 марта, 15:14

Песьяков — о возможности вернуться в «Спартак»: «Не знаю, не люблю фантазировать»

Алина Савинова
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Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков ответил на вопрос о том, рассмотрит ли он предложение вернуться в «Спартак», если такое поступит.

«Сложный вопрос, сложный. Не знаю. Как по мне, это из области фантастики — я уже немолодой, в возрасте. Надежный? Ну наверное. Не знаю, что конкретно нужно тренеру. Но я не люблю фантазировать — зачем?», — приводит «РБ Спорт» слова Песьякова.

Футболист добавил, что он был бы счастлив продлить контракт с «Ростовом».

Песьяков находился в структуре «Спартака» с 2009 по 2017 год. За первую команду красно-белых вратарь провел 42 матча, пропустил 55 голов и 17 раз сыграл на ноль. К «Ростову» голкипер присоединился в 2017 году. Его контракт с желто-синими рассчитан до июня 2024-го.

Источник: РБ Спорт
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
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