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Сегодня, 20:14

Песьяков: «Сафонов — топ, понял это через 15 минут в сборной»

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Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением об уровне голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Могу по нему сказать, что он — топ. Мне в сборной понадобилось 15 минут, чтобы это понять. Я увидел и говорю: «Это топище». Не знаю, какая будет у него карьера, но он хорош во всем. Во вратарском плане он очень резкий, может сорваться, прыгучий, он умеет играть ногами, руками, выбрасывает далеко мяч.

Если конкретизировать по поводу «ПСЖ», то это топ-вариант. Даже если учитывать, что Доннарумма будет играть. Ну, посидит Матвей год, может уйти в аренду. Из такого клуба можно уйти практически в любой топовый середнячок: «Рома», «Аталанта», — сказал Песьяков «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» планирует в ближайшее время заключить официальную сделку с Сафоновым. Французский клуб уже подписал первый пакет документов с 25-летним россиянином.

Источник: РБ Спорт
Матвей Сафонов
Сергей Песьяков
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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