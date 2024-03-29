Песьяков получил рассечение головы в матче против «Динамо»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков получил повреждение в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо».

На 80-й минуте игры футболиста ударил бутсой по голове партнер по команде Умар Сако, когда Песьяков пытался перехватить прострел перед голом Бителло. После этого у вратаря началось кровотечение. На поле вышли медики, которые оказали помочь Песьякову, обмотав ему бинтом голову, и голкипер продолжил игру.

Сергей Песьяков. Фото Скриншот трансляции