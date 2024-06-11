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Сегодня, 18:20

Песьяков: «Мечтал сыграть в последнем домашнем матче с «Балтикой»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, что мечтал сыграть с «Балтикой» в последнем домашнем матче сезона.

Команды играли между собой в 29-м туре РПЛ. Песьяков пропустил эту встречу.

«Да, я мечтал об этом. Было бы неплохо. Просил Карпина или Кафанова об этом? Нет, это так не работает. Честно, не могу понять, почему тренерский штаб принял решение поставить меня на матч с «Зенитом». Я Виталию Кафанову сказал: «Ни в коем случае якорь не бросаю, готовлюсь. Если буду нужен, то я здесь». Какое-то время пропустил из-за микротравмы, но потом восстановился и работал как всегда», — приводит «РБ Спорт» слова Песьякова.

В мае 2024-го спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что клуб не будет продлевать контракт с Песьяковым. Соглашение россиянина с желто-синими рассчитано до 30 июня 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
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