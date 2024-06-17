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Сегодня, 10:54

Песьяков признался, что жалеет о шутке про миллиарды от «Зенита» после матча с «Ростовом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков в разговоре с «СЭ» признался, что жалеет о сказанном после матча «Ростова» с «Зенитом» в 30-м туре РПЛ (1:2).

Вскоре после завершения встречи некоторые болельщики начали оскорблять Песьякова за его результативную ошибку, которая привела к чемпионству сине-бело-голубых. Вратарь иронично ответил, что «никак не может потратить миллиарды от «Зенита» за пропущенный гол.

— Встретил Безрукова в Ростове, сказал: я тебя понимаю, брат.

— Вопрос про миллиарды... Не жалеете, что сказали это?

— Да нет, такой хейт, резонанс... Понятное дело, жалеешь. Но я опять же повторюсь, можно сказать, процитировал комментарий и дал свой на него, все (смеется). Мне кажется, достаточно безобидно. Но в нынешних реалиях не знаю, не мне судить, — сказал Песьяков.

В летнее трансферное окно Песьяков перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента. Голкипер защищал ворота «Ростова» с лета 2017 года.

Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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