Песьяков: «В первой части чемпионата занимались фигней»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков объяснил, почему в первой части сезона РПЛ у команды не получалось играть так, как в весеннем отрезке.

«Мне кажется, я уже буду повторяться. Понятное дело, мы анализировали это. Сами виноваты, занимались фигней. Провели плохую концовку лета — август, а в сентябре от нас еще и везение отвернулось: когда мы 2:0 вели и в итоге проигрывали», — приводит «РБ Спорт» слова Песьякова.

После возобновления сезона «Ростов» потерпел только одно поражение во всех турнирах (уступил ЦСКА в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 0:2). В 24-м туре РПЛ ростовчане на выезде обыграли «Факел» (1:0).

На данный момент команда Валерия Карпина с 34 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.