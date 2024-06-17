Песьяков рассказал, что оставил машину в Волгограде при переезде из Ростова

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переезде из Ростова-на-Дону.

«Не видел ни одного обзора матчей Евро, потому что и вещи собирали в Ростове. Сейчас еще придется прокатиться, лечу в Волгоград. Оттуда на машине поеду в Самару. Если из Ростова ехать в Самару, ровно через Волгоград. Я так одну треть проехал, осталось две трети, последний рывочек», — сказал Песьяков «СЭ».

В летнее трансферное окно Песьяков перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента. Вратарь играл за «Ростов» с лета 2017 года.