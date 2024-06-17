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Сегодня, 10:56

Песьяков рассказал о реакции РФС на шутку про миллиарды от «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о реакции РФС на шутку про «Зенит» и деньги.

— После этого была реакция от клуба, РФС?

— На самом деле это происходило в тот момент, когда я был безработным. У меня закончился контракт с «Ростовом» и не начался с «Крыльями».

— Из РФС будет дальнейшее расследование?

— Ничего не знаю, до меня ничего не дошло. То, что вы в новостях пишете, только это. Я особо не читаю, друзья скидывают.

— У Безрукова был комитет по этике и штраф 100 тысяч.

— Да, слышал. В Ростове шел, встретил его: «Безрук, че». Ну и сказал то, что планировал.

— Он хорошо юморил. Планируете дальше развивать эту историю?

— Да на самом деле нет, не хайпую на этом. Я так. Я же без задней мысли на самом деле.

В последнем туре РПЛ вратарь пропустил гол от «Зенита», что позволило питерцам стать чемпионами. В ответ на хейт Песьяков пошутил: «На самом деле все комментарии однотипные. Самый распространенный: «За сколько?» С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел».

Сергей Песьяков
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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