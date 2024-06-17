Песьяков рассказал о том, почему покинул «Ростов»

Сегодня, 07:17
Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, почему он решил покинуть «Ростов».
— Так что побудило передумать и не продлеваться «Ростовом»?
— Матч со «Спартаком» стал звоночком. Сложись игра нормально — наверное, даже не задумывался бы об уходе. Но тот матч меня немного надломил.
— Это единственная причина, почему вы ушли в «Крылья»?
— Есть еще одна — я устал от постоянных дорог. Уже тошнит от них, если честно. Георгич не зря часто акцентирует внимание на переездах. Наша логистика просто убивает! Все выходные — в автобусе, приехал в Ростов, пару часов поспал — и потопал на тренировку. Ну песня! А у меня большая семья, с ней хочется чаще проводить время, — цитирует Песьякова «РБ Спорт».
Голкипер играл за «Ростов» с 2017 года. Всего на его счету 182 матча за клуб, 234 пропущенных гола и 50 игр на ноль. В мае 2024-го спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что клуб не будет продлевать с 35-летним Песьяковым контракт, который рассчитан до 30 июня этого года.