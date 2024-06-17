Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:17

Песьяков рассказал о том, почему покинул «Ростов»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, почему он решил покинуть «Ростов».

— Так что побудило передумать и не продлеваться «Ростовом»?

— Матч со «Спартаком» стал звоночком. Сложись игра нормально — наверное, даже не задумывался бы об уходе. Но тот матч меня немного надломил.
— Это единственная причина, почему вы ушли в «Крылья»?

— Есть еще одна — я устал от постоянных дорог. Уже тошнит от них, если честно. Георгич не зря часто акцентирует внимание на переездах. Наша логистика просто убивает! Все выходные — в автобусе, приехал в Ростов, пару часов поспал — и потопал на тренировку. Ну песня! А у меня большая семья, с ней хочется чаще проводить время, — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

Голкипер играл за «Ростов» с 2017 года. Всего на его счету 182 матча за клуб, 234 пропущенных гола и 50 игр на ноль. В мае 2024-го спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что клуб не будет продлевать с 35-летним Песьяковым контракт, который рассчитан до 30 июня этого года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-656955-ustal-ot-postoyannykh-dorog-uzhe-toshnit-ot-nikh-pesyakov-pro-ukhod-iz-rostova
Сергей Песьяков
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
2
0
Читайте также
Фанаты высмеяли Депая за игру в баскетбольной повязке на Евро-2024
Албанские фанаты устроили беспорядки на стадионе и улицах Германии
Подписи представителей Ирака и Иордании исключили из итогового коммюнике по Украине
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Йеменские хуситы заявили об атаке на эсминец США в акватории Красного моря
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Песьяков рассказал повлияла ли жена на его переход в «Крылья Советов»