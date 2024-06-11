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Песьяков: «Вариант со «Спартаком» был в ноябре, но сразу сказали, что я играть не буду»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что «Спартак» проявлял интерес к нему еще в ноябре прошлого года.

«На самом деле такой вариант был еще до зимы, в ноябре. Но со «Спартаком» очень сложно, потому что сразу сказали, что я играть не буду. Грубо говоря, «приходи и заканчивай карьеру у нас». Год-два отсидел не играя — после этого мало кому был бы нужен. Понятное дело, что для семьи было бы шикарно. Но рано говорить, что пора заканчивать», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

В мае 2024-го спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что клуб не будет продлевать контракт с Песьяковым. Соглашение россиянина с желто-синими рассчитано до 30 июня 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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