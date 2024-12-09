Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:11

Песьяков рассказал, останется ли Осинькин в «Крыльях Советов»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил на вопрос, останется ли главный тренер команды Игорь Осинькин в клубе.

«Остается ли Осинькин в команде? Был разговор сразу после матча на поле. Сказал, что впереди предстоит проделать большую работу. Тут же оговорился, что, правда, пока не знает сам на 100 процентов, как все будет развиваться. Вокруг клуба много информации, никто ничего не знает», — сказал Песьяков «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место, имея в активе 18 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Песьяков
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Читайте также
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
ФСБ предупредила о звонках мошенников от имени спецслужб
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за призыва пригласить Путина на саммит
Глава UFC Уайт извинился перед Волковым за решение судей в бою с Ганом
Трамп заявил о работе над концепцией завершения конфликта на Украине
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
Сегодня
Вчера
Неделя