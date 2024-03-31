Песьяков: «Хотел бы я завершить карьеру в «Ростове»? Было бы шикарно, если фантазировать»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал возможное продление контракта с донским клубом.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста с желто-синими рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Конечно, я буду счастлив продлить контракт с «Ростовом». Но на данный момент переговоров нет. Хотел бы я завершить карьеру в «Ростове»? Было бы шикарно, если фантазировать», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Песьяков перешел в «Ростов» летом 2017 года на правах свободного агента. Всего за клуб он провел 178 матчей, пропустил 227 голов и 49 раз отыграл на ноль.

Ранее в своей карьере Песьяков выступал за «Спартак», «Анжи», «Шинник», «Текстильщик» и «Томь».