Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:10

Песьяков: «Хотел бы я завершить карьеру в «Ростове»? Было бы шикарно, если фантазировать»

Telegram Дзен

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал возможное продление контракта с донским клубом.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста с желто-синими рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Конечно, я буду счастлив продлить контракт с «Ростовом». Но на данный момент переговоров нет. Хотел бы я завершить карьеру в «Ростове»? Было бы шикарно, если фантазировать», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Песьяков перешел в «Ростов» летом 2017 года на правах свободного агента. Всего за клуб он провел 178 матчей, пропустил 227 голов и 49 раз отыграл на ноль.

Ранее в своей карьере Песьяков выступал за «Спартак», «Анжи», «Шинник», «Текстильщик» и «Томь».

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Песьяков
РПЛ
ФК Ростов
0
Читайте также
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Факел» — «Оренбург»: гол Маркова отменен из-за нарушения правил