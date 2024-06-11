Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:55

Песьяков: «Если бы были еврокубки, Карпин давно покинул бы «Ростов»

Telegram Дзен

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что если бы были еврокубки, то Валерий Карпин покинул бы команду.

«Карпин однозначно — тренер номер один. Очень бы хотелось на него посмотреть в Европе. Или сейчас в условном «Спартаке». Это просто любопытство, интерес, как бы играла команда. Была бы возможность подобрать более качественных футболистов, никого не обижая. Если бы были Лига чемпионов или Лига Европы, то Валерия Георгиевича в «Ростове» не было бы. Это мое мнение, мне так кажется. Карпин — амбициозный человек, и те места, которые сейчас занимает команда — это не про него», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

«Ростов» завершил сезон-2023/24 на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Карпина набрала 43 очка в 30 матчах.

Источник: РБ Спорт
Сергей Песьяков
ФК Ростов
5
Обсудить
Читайте также
Алькарас в пяти сетах обыграл Зверева в финале «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Элина Аванесян будет выступать за Армению
Бортников сообщил об установке причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Адвокат генерала Попова назвал его отправку на СВО шансом приостановить дело
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Карпукас: «Если не учитывать аренду квартиры, то трачу плюс-минус 200 тысяч в месяц»

Источник: Сафонов оплатил долг в 22 тысячи рублей, запрет на выезд из страны не снят