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Сегодня, 13:10

Песьяков: «Смогу еще 10 лет отыграть и дать фору. Не насытился футболом»

Зарина Халимхонова
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Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о своей дальнейшей карьере.

«То, как я себя чувствую сейчас, думаю, еще лет 10 смогу отыграть (смеется). Конечно, все зависит от здоровья. Если оно позволяет, то будем играть. Я еще не насытился футболом, не устал. По физической форме еще могу дать фору. Так что слежу за собой», — сказал Песьяков «СЭ».

Песьяков выступает за «Ростов» с 2017 года. Контракт вратаря рассчитан до 30 июня 2024-го.

В текущем сезоне 35-летний россиянин провел 23 матча во всех турнирах, пропустил 32 гола и 7 раз сыграл на ноль.

Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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