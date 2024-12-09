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Сегодня, 12:04

Песьяков: «Новости вокруг «Крыльев Советов» немного отвлекают от футбола»

Камила Абдурахманова
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал об атмосфере в команде на фоне заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе.

«Как команда переживает новости? Да никак на самом деле, никак не отражается. Понятное дело, все это — инфополе, больше к молодежи вопрос. Я говорю за себя, с кем ближе общаюсь в команде. Вроде бы спокойно все достаточно. Понятное дело, что неприятно немножко, наверное, новости вокруг «Крыльев Советов» немного отвлекают от футбола, особенно если молодежь брать», — сказал Песьяков «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место, набрав 18 очков.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 миллионов рублей людям, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе. Также, по словам губернатора, в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Песьяков
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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