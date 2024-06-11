Песьяков: «Кафанов поставил меня на ноги, лучше и не скажешь»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что тренер вратарей дончан Виталий Кафанов сыграл ключевую роль в карьере.

«Какую роль в «Ростове» для меня сыграл Виталий Кафанов? Ключевую, на ноги меня поставил, здесь лучше и не скажешь... Начали мы с ним с простого. Виталию Витальевичу ничего не надо было делать, его тренировочный процесс позволяет тебе прогрессировать, это грамотно подобранные упражнения. Идешь на тренировку и думаешь: «Блин, сделали бы сегодня конкретное упражнение». Приходишь — и оно. Он чувствует это.

Он сам в интервью говорил, что у него нет какого-то конспекта. Он выходит, смотрит на нас. Допустим, запланировал тренировку, но может посмотреть в глаза и все поменять. Как это работает? Не знаю, но это Виталий Витальевич», — приводит слова Песькова «РБ Спорт».

Голкипер присоединился к «Ростову» летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах. С июля вратарь будет выступать в «Крыльях Советов».