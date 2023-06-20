Защитник «Химок» Голубович: «Зенит» — лучшая команда России. Уровень футболистов отличается»

Защитник «Химок» Петар Голубович признал, что уровень «Зенита» сильно отличается от уровня остальных команд в России.

«Против таких ребят, как Малком, приятно играть. Это что-то особенное. Обидно, что сейчас российские клубы не могут выступать в Европе, чтобы проверить свой уровень на фоне больших команд, но надеюсь, что в скором это изменится. Хотя уровень «Зенита» в любом случае высок. Когда больше таких матчей, ты растешь как футболист, отдаешься на сто процентов, получаешь какую-то новую информацию. «Зенит» — лучшая команда России. Уровень футболистов отличается. Когда они играют, то наслаждаются процессом, а не страдают на поле. Они живут эпизодом, наслаждаются им, и видно, что в любой момент «Зенит» может взять и забить. Реально сильные ребята», — приводит слова Голубовича «РБ Спорт».

Чемпионом России-2022/23 стал «Зенит». ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.