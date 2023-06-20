Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:44

Петар Голубович: «Приеду на сборы и поговорим с «Химками» о моем будущем»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Химок» Петар Голубович рассказал о своем будущем в подмосковной команде.

«Сложно сейчас говорить что-то определенное. Я остаюсь игроком «Химок», у меня еще год контракта. Я приеду на сборы, мы все вместе сядем за стол, и все обсудим. Клуб может решить, что я точно остаюсь. Но правильно было бы все обговорить, понять, какие амбиции на следующий сезон, какие задачи. Хотя, как я понимаю, цель — вернуться в РПЛ. Если у клуба нет амбиций, мне тоже будет сложно отдаваться делу на 100 процентов», — сказал Голубович «РБ Спорт».

Серб присоединился к «Химкам» в феврале 2023 года на правах свободного агента и успел провести 12 матчей в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Петар Голубович
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пари НН» объявил о возвращении защитника Баньяка в «Кайрат»

Канчельскис: «Ионов и Набабкин будут играть, пока в РПЛ не найдутся хорошие молодые игроки»