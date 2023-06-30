Петкун предложил «Зениту» нанять тренера-бразильца и португальского комментатора

Лидер группы «Танцы Минус» и болельщик «Зенита» Вячеслав Петкун высказал свое отношение к большому количеству бразильцев в составе питерцев.

«С одной стороны, мы имеем пример «Ливерпуля 90-х годов, где не играло ни одного англичанина. И все к этому нормально относились. Но тут встает вопрос о целесообразности. Осталось взять тренера-бразильца и комментатора, чтобы на португальском комментировал. Мне сложно сказать, о чем может подумать руководство «Зенита». Поэтому я даже не буду пытаться», — приводит слова Петкуна «Спорт День за Днем».

Сейчас в составе «Зенита» выступают восемь бразильцев. Защитники Родригао, Сантос и Ренан, полузащитники: Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком. С февраля 2024 года к команде также присоединится бразильский нападающий Педриньо.