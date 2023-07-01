Петр Ян заявил, что будет болеть за «Зенит» в матче с «Нефтчи»

Российский боец UFC Петр Ян заявил, что будет болеть за «Зенит» в матче «Кубка PARI Премьер» против «Нефтчи».

Ян приехал на «Газпром Арену», чтобы посмотреть игру.

— Хабиб болеет за «Спартак», например. У вас есть предпочтения?

— Сегодня играет «Зенит», так что буду болеть за «Зенит», — сказал Ян. — А так я не интересуюсь футболом.

— В футболе тема судейства актуальна. Вам не кажется, что MMA в этом вопросе вперед выходит?

— Бывает все. Политика тоже внедряется в спорт. Есть интересы некоторых сторон. Что нам остается делать?

— К слову о погоде (идет дождь — прим. «СЭ»). Малыхин рассказывал, как вы под дождем могли бежать дальше, хотя ваши друзья и коллеги разворачивались. В последнее время что-то такое выдавали? Преодолевали себя?

— А вы себя преодолеваете?

— Конечно.

— Преодолевать себя и свои слабости надо. Надо преодолевать сложности. Если бы вы встали на мой путь, пару дней бы вам хватило!

Матч «Зенит» — «Нефтчи» состоится в субботу, 1 июля и начнется в 19.30 (мск).