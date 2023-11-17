Петраков: «Тикнизян — мобильный игрок, поэтому в «Локомотиве» он успевает играть и в атаке тоже»

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков перед матчем отборочного турнира Евро-2024 против Уэльса объяснил, почему не использует в атаке защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Тикнизян — очень мобильный игрок, поэтому он успевает играть в атаке тоже в клубе. Почему в сборной не играет ближе к атаке? Это другой уровень. Национальные сборные и европейский отбор — это топ-уровень для любого футболиста. А игра в чемпионате — это другая история», — цитирует Петракова Metaratings.ru.

Матч между сборными Армении и Уэльса пройдет в субботу, 18 ноября, в Ереване. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

На данный момент Армения занимает 4-е место в группе D, набрав 7 очков за 6 игр.