Петрович: «Возможно, уже через неделю игроки «Зенита» полюбят Соболева»

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович поделился впечатлениями от перехода форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Вполне возможно, что уже через неделю все игроки «Зенита» полюбят Соболева. Парни могут просто не знать его достаточно близко и судить по публикациям в прессе. Кому-то он может не нравиться из-за создавшегося имиджа, но работая вместе с ним каждый день, люди могут подумать: «Эй, а он совсем не такой, как про него говорят». Все же «Зенит» проводит глобальную проверку по всем качествам перед тем, как покупать футболистов. И игроки должны оставаться профессионалами в любом случае — если им кто-то не нравится, не обязательно звать этого человека в гости к себе домой, но на поле необходимо делать так, нужно клубу», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

«Зенит» объявил о переходе Соболева 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме 3+1. Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.