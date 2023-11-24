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РПЛ

Сегодня, 15:53

Петрович заявил, что «Зенит» выигрывает не из-за денег

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Черногорский тренер Желько Петрович высказался о победах «Зенита».

«Зенит» — сильнейшая команда в РПЛ, победить их на дистанции практически невозможно. Они выигрывают не из-за денег, дело далеко не только в бюджете, а скорее в опыте, в менталитете победителей. «Зенит» уже многие годы на вершине российского футбола. Возможно, в этом году не удалось обновить команду, как хотелось, из-за санкций, но их все равно нужно уважать", — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

После 15 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).

25 ноября «Зенит» встретится с «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ. Начало — в 15:15 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhel-ko-petrovich-zenit-vy-igry-vaet-ne-iz-za-deneg/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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