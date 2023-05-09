Петрушин не верит, что Кержаков может возглавить «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин оценил информацию о потенциальном назначении бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова на пост наставника бело-голубых.

«Он и в «Динамо» играл, но недолго, всего два сезона. Я не верю, что он действительно может возглавить московский клуб. Надо отдать предпочтение более опытному специалисту. Тем более в команду может вернуться Шварц, но он провалился в Германии, так что в Европе его сейчас вряд ли кто-то возьмет, а здесь он боролся за чемпионство. Думаю, что команду возглавит иностранец, раз уже спортивный директор иностранец. Бувачу будет проще работать со своим», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

В начале февраля Кержаков возглавил «Кармиотиссу», а в апреле он покинул пост главного тренера кипрской команды.

«Динамо» на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.