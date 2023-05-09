КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:35

Петрушин не верит, что Кержаков может возглавить «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин оценил информацию о потенциальном назначении бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова на пост наставника бело-голубых.

«Он и в «Динамо» играл, но недолго, всего два сезона. Я не верю, что он действительно может возглавить московский клуб. Надо отдать предпочтение более опытному специалисту. Тем более в команду может вернуться Шварц, но он провалился в Германии, так что в Европе его сейчас вряд ли кто-то возьмет, а здесь он боролся за чемпионство. Думаю, что команду возглавит иностранец, раз уже спортивный директор иностранец. Бувачу будет проще работать со своим», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

В начале февраля Кержаков возглавил «Кармиотиссу», а в апреле он покинул пост главного тренера кипрской команды.

«Динамо» на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005116900_petrushin_ne_veryu_chto_kerjakov_mojet_vozglavit_dinamo
Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболенко вырвала титул у первой ракетки мира. Свентек жалуется на организацию турнира
Девушки у корта надели штаны вместо юбок. Скандалы на теннисе в Мадриде
«РВ» узнала о применении ВС РФ «Искандеров» для ударов по ВСУ
Депутат рады Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев
ВС РФ взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра под Херсоном
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА выкупит трансфер защитника Мойзеса

Агент заявил, что из России есть интерес к игрокам БАТЭ Концевому и Гречихо