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30 марта, 17:34

Петрушин оценил игру «Динамо» против «Ростова»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на поражение команды в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

— «Динамо» уже который год плохо проводит весну. Видимо, надо что-то менять в зимней подготовке.

— Как можете охарактеризовать игру команды в первом тайме?

— Вчерашний первый тайм — это что-то. Тихий ужас. «Ростов» вообще мог шесть забивать в первом тайме. Счастье, что все не залетело. Средняя линия вообще не оборонялась.

— Корректно спихивать такой результат на перерыв на матчи сборных?

— Нет. Все в одинаковых условиях. Тем более из команды немногие уехали в национальные команды. Личка же знал об этом перерыве, — цитирует Петрушина «Евро.Футбол.Ру».

«Динамо» с 38 очками сохраняет третью позицию в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (30 баллов) на данный момент идет на восьмом месте.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005604264_petrushin_pervyiy_taym_dinamo_-_tihiy_ujas_mogli_shest_propustit
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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