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Сегодня, 07:33

Петрушин оценил игру «Динамо» в матче с ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин после победы бело-голубых над ЦСКА (2:1) оценил игру команды.

«В конце игры, когда ЦСКА полез вперед, левый защитник армейцев начал так чудить, что бело-голубые и не один мяч могли забить. Был же еще выход три в два. Так что «Динамо» могло наказать ЦСКА еще на два мяча, это сто процентов. Игра «Динамо» без Захаряна? Смолов играл на этой позиции. Понятно, что он пенальти забил. Но я наблюдал за ним, у него такое количество брака в передачах! А ведь этот футболист выступает на позиции разыгрывающего, от него должны идти передачи. А у него сумасшедший брак. И ладно бы эти ошибки были у чужих ворот, когда игрок ищет острый ход. Он имеет право на ошибку. Но когда человек начинает выдумывать на своей половине поля, теряет мяч, и идет атака на твои ворота, этого я не понимаю. Он же не молодой пацан, и должен это понимать. Футболист с таким опытом не имеет права делать такие ошибки в передачах на этой позиции. Он ведь играет оттянутого нападающего, под Тюкавиным. Да, он выполняет большой объем работы, и в обороне играет слабо, но хотя бы в передачах не должен ошибаться», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

После поражения от «Динамо» ЦСКА с 9 очками занимает четвертое место в РПЛ, опережая «Спартак», идущий на пятой строчке, по дополнительным показателям, но красно-белые еще не сыграли в 5-м туре. В воскресенье, 20 августа команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Зенитом».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005287389_petrushin_smolov_ne_imeet_prava_delat_takie_oshibki_v_peredachah_na_etoy_pozicii
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 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
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 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
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 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
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Динамо – ЦСКА
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Балтика – Урал
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19.08 19:30
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Факел – Пари НН
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