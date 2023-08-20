Петрушин оценил игру «Динамо» в матче с ЦСКА

Сегодня, 07:33
Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин после победы бело-голубых над ЦСКА (2:1) оценил игру команды.
«В конце игры, когда ЦСКА полез вперед, левый защитник армейцев начал так чудить, что бело-голубые и не один мяч могли забить. Был же еще выход три в два. Так что «Динамо» могло наказать ЦСКА еще на два мяча, это сто процентов. Игра «Динамо» без Захаряна? Смолов играл на этой позиции. Понятно, что он пенальти забил. Но я наблюдал за ним, у него такое количество брака в передачах! А ведь этот футболист выступает на позиции разыгрывающего, от него должны идти передачи. А у него сумасшедший брак. И ладно бы эти ошибки были у чужих ворот, когда игрок ищет острый ход. Он имеет право на ошибку. Но когда человек начинает выдумывать на своей половине поля, теряет мяч, и идет атака на твои ворота, этого я не понимаю. Он же не молодой пацан, и должен это понимать. Футболист с таким опытом не имеет права делать такие ошибки в передачах на этой позиции. Он ведь играет оттянутого нападающего, под Тюкавиным. Да, он выполняет большой объем работы, и в обороне играет слабо, но хотя бы в передачах не должен ошибаться», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
После поражения от «Динамо» ЦСКА с 9 очками занимает четвертое место в РПЛ, опережая «Спартак», идущий на пятой строчке, по дополнительным показателям, но красно-белые еще не сыграли в 5-м туре. В воскресенье, 20 августа команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Зенитом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -