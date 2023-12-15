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Сегодня, 20:19

Петрушин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин подвел итоги первой части сезона для бело-голубых.

«Каковы шансы «Динамо» на чемпионство? Я бы дал процентов 30, максимум 40, на чемпионство. Думаю, что в этом сезоне надо попасть в тройку, а уже на следующий чемпионат планировать более высокие цели. Сейчас есть проблемы в обороне. Если в этом направлении команда усилится, то в следующем сезоне можно будет претендовать на золото», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ «Динамо» находятся на 3-м месте, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005516425_petrushin_dal_byi_30-40_na_chempionstvo_dinamo
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