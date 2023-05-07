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Сегодня, 15:02

Петрушин: «У Талалаева была ситуация, когда он не поехал с командой в Грозный. Может, и в этот раз не поедет»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин ответил на вопрос, сможет ли Андреей Талалаев, возглавляющий «Химки», сохранить подмосковную команду в высшей лиге.

«Когда он шел в команду, он понимал, с кем будет играть на финише сезона. Он знал, на что шел, у него контракт на пять лет. Наверное, если клуб вылетит, он останется в нем на следующий сезон. В нашем футболе редко бывают случаи, когда соглашение с тренером заключают аж на пять лет. Полагаю, что он работает достаточно спокойно, хотя им предстоит игра с «Ахматом». У него же была ситуация, когда он с «Торпедо» не поехал вместе с командой на выезд в Грозный. Может, и в этот раз не поедет (смеется). Если он возьмет максимум очков в следующих матчах, то зацепится за зону стыков, если хотя бы раз крупно уступит, то шансов на сохранение прописки не останется», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Петрушина.

Талалаев возглавил «Химки» в апреле это года. 50-летний специалист уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20.

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков за 26 туров.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005114593_petrushin_talalaev_mojet_opyat_ne_poehat_v_groznyiy
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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