Петрушин оценил зимнюю трансферную компанию «Динамо»

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин поделился мнением о последних новостях из команды.

«В Интернете проскакивает информация, что «Динамо» интересуется футболистами. Надеюсь, что клуб проявит инициативу, потому что есть позиции, которые требуют усиления, необходимого для борьбы за чемпионство. Думаю, что минимум пара человек в команде все-таки появится. В обойме команды должно быть около двадцати футболистов. Хотя бы для ротации. Могут быть и травмы. Надо иметь игроков, которые могут заменить выбывших. Писали об интересе к Сутормину и Круговому? Круговой не сильнее тех, кто есть, даже тех, кто в запасе. А Сутормин — крайний защитник, а там у «Динамо» нет проблем. Не думаю, что такой трансфер стал бы серьезным усилением. Нужны игроки немного другого плана», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).