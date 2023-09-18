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Петрушин: «Игроки «Пари НН» играли за Юрана, чтобы он после операции побыстрее встал на ноги»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин предположил, почему бело-голубые не смогли обыграть «Пари НН» в матче 8-го тура РПЛ (1:1).

«Мне очень понравилась нижегородская команда. Особенно во втором тайме. Не могу сказать, что «Динамо» создало много моментов по игре. Было равенство. А во втором тайме гости играли очень интересно, особенно после замен Юрана. Вышел нападающий, и сразу возник напряг в обороне бело-голубых. У меня есть больше вопросы по пенальти. Показалось, что там ничего не было. Но в целом результат по игре», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.

Также он считает, что нижегородцы бились за главного тренера команды Сергея Юрана, который перед матчем перенес операцию.

«Я читал интервью футболистов после игры. Все ребята переживали за тренера и даже на тренировках чувствовали его отсутствие. Поэтому, думаю, они играли и за него тоже, чтобы он после операции побыстрее встал на ноги», — добавил специалист.

На данный момент «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков за 8 туров. «Пари НН» идет на 9-й строчке, имея в активе 11 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005340582_petrushin_futbolistyi_pari_nn_igrali_za_yurana_chtobyi_on_posle_operacii_pobyistree_vstal_na_nogi
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