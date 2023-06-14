Петрушин — о переходе Лички в «Динамо»: «Не стоит забывать, что «Оренбург» побеждал на искусственном поле»

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин рассказал, что думает о возможном назначении главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички в московскую команду.

«Знаете, с предыдущими тренерами тоже надеялись, что будет все нормально. Но я бы так сказал, 50 на 50. Не делал бы скоропалительных заявлений, вот придет и все изменится. Здесь вопрос в другом. Он создал очень хорошую команду, «Оренбург», тут никаких вопросов. Но не стоит забывать, что «Оренбург» была в основном домашняя команда. Это связано с тем, что «Оренбург» единственная команда, которая играет на искусственном покрытии. Естественно, что команды, которые приезжают, им намного сложнее. Нужно приноровиться, да и ноги садятся. Поэтому нельзя не учитывать этот фактор», — приводит «Спорт День за Днем» слова Петрушина.

13 июня появилась информация о том, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Лички. 14 июня сам чешский специалист сообщил, что его представитель ведет переговоры с московской командой.

45-летний Личка с 2020 года возглавляет «Оренбург», который под его руководством занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23.