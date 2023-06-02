Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:29

Петрушин — о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»: «Его можно назвать сбитым летчиком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на слухи, что новым главным тренером «Динамо» может стать Леонид Слуцкий.

1 июня сообщалось, что 52-летний специалист находится в числе кандидатов, которых рассматривает руководство бело-голубых.

«После ЦСКА Слуцкий проваливался, в том числе в «Рубине». Знаете, его можно назвать сбитым летчиком, хотя лично про него ничего плохого сказать не могу. Хочу, чтобы в команду пришёл нормальный тренер и ребята боролись за тройку. Кандидатов много, мне сложно судить о них. Вопрос, кто придёт: россиянин или иностранец. Бувач же босниец, так что он ищет варианты заграницей. Думаю, следующий тренер вполне может быть выходцем из бывшей Югославии», — приводит слова Петрушина «Евро-футбол.Ру».

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. До этого он возглавлял «Витесс», «Халл Сити», сборную России, ЦСКА, «Крылья Советов», ФК «Москва» и «Уралан».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005145207_petrushin_-_o_sluckom_v_dinamo_on_sbityiy_letchik
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Леонид Слуцкий
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Как я могу помочь?! Сказать: «Саша, не пей»?!» Федор Емельяненко: откровенное интервью
Главный тренер «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий — о лучшем игроке РПЛ: «Могу выделить Промеса, хоть за ним и тянется шлейф преступника»

Попов: «Наверняка перед ЦСКА ставилась задача бороться за медали, куда входит третье место»