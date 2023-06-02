Петрушин — о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»: «Его можно назвать сбитым летчиком»

Экс-тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на слухи, что новым главным тренером «Динамо» может стать Леонид Слуцкий.

1 июня сообщалось, что 52-летний специалист находится в числе кандидатов, которых рассматривает руководство бело-голубых.

«После ЦСКА Слуцкий проваливался, в том числе в «Рубине». Знаете, его можно назвать сбитым летчиком, хотя лично про него ничего плохого сказать не могу. Хочу, чтобы в команду пришёл нормальный тренер и ребята боролись за тройку. Кандидатов много, мне сложно судить о них. Вопрос, кто придёт: россиянин или иностранец. Бувач же босниец, так что он ищет варианты заграницей. Думаю, следующий тренер вполне может быть выходцем из бывшей Югославии», — приводит слова Петрушина «Евро-футбол.Ру».

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. До этого он возглавлял «Витесс», «Халл Сити», сборную России, ЦСКА, «Крылья Советов», ФК «Москва» и «Уралан».